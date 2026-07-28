Vormsi valmistub olavipäevaks

Vormsi tähistab kolmapäeval kiriku nimipühaku Püha Olavi päeva, mis toob kokku endised ja praegused vormsilased.

Tänavune olavipäev on laada, jumalateenistuste, kontserdi ja kohvipausi ehk fika’ga Vormsi talumuuseumi õuel igas mõttes traditsiooniline. „Kui olavipäev juhtub olema nädala sees, siis elu näitab, et tulemas on veidi vähem inimesi,” ütles Egon Erkmann Vormsi talumuuseumist.

Olavipäeva kese on Vormsi kirik, mille taasõnnistamisega 1990. aasta 29. juulil sai tähistamise traditsioon Vormsis alguse.

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„Tähistame olavipäeva ju 37. korda ja see annab juba traditsiooni mõõdu välja,” ütles Vormsi kirikuõpetaja Ants Rajando. Ta möönis, et muidugi ei too sündmus Vormsi saarele enam sellist mitme tuhande pealist rahvahulka nagu algusaastatel, sest vormsirootslastegi seas on aeg oma töö teinud. „Kuid need, kellele on pühakoda ja Vormsi pärimus kallis, tulevad kohale,” sõnas kirikuõ