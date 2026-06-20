Külaseltsid sai üle 20 000 euro toetust

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Läänemaa külaseltsid said kohaliku omaalgatuse programmist kokku üle 20 000 euro toetust.

Maksimumsumma 4000 eurot sai Rälby külaselts murutraktori ostmiseks. Seltsil on pool hektarit maad, kus asub külamaja ja saun ning korraldatakse laatu. „Laupäeval oli kalapäev,” ütles Rälby külaseltsi juhatuse liige Ene Sarapuu. Peale seltsimaja ümbruse niitmise saaksid seltsi liikmed murutraktorit oma tarbeks kasutada.

2023. aastal asutatud Rälby külaseltsis on paarkümmend liiget. Registri järgi on külas 30 elaniku ringis, aga suurem osa neist on suvitajad. „Talviti kuus-seitse suitsu,” ütles Sarapuu.

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4000 eurot toetust sai ka Kiideva külaselts, et ehitada uus tantsuplats. „Juba eelmisel suvel oli oht, et inimesed kukuvad laudadest läbi,” ütles Kiideva külaseltsi juhatuse liige Sirli Olgo.

Seltsi vanim traditsioon on muinastulede öö tähistamine augustis ja enne seda tuli mullu tantsuplatsi lappida. „Südamest loodan, et jõuame tänavu selleks ajaks uue platsi valmis,” ütles Olgo.

Plats ise maksab ligi 9000 eurot. Paari tuhandega toetas Haapsalu linn ja üle 2000 panevad seltsi liikmed ise juurde. „Kui tahame külana ellu jääda, siis tuleb panustada,” märkis Olgo.

Kiideva külaseltsis on üle 60 liikme ja see on asutatud 2000. aastal. Külas on üle 40 majapidamise, aga 70 protsenti on suvitajad.

4000 eurot toetust said veel Piirsalu külaselts rahvamaja fassaadi uuendamiseks ja Variku külaselts külakiige jaoks.

Nooruke Saunja külaselts sai 900 eurot, et koguda mälestusi ja fotosid ning panna neist kokku virtuaalne kogumik, mida edaspidi saaks trükki anda. „Plaan on teha ka video ja korraldada digioskuste õpituba,” ütles külaseltsi juhatuse liige Helina Laht.

Laht märkis, et mälestusi kogutakse küla esmamainimise 490. aastapäevaks, mis on tuleval aastal. Saunja külaselts on loodud 2024. aastal ja seal on üle 40 liikme. Külas on üle 150 elaniku.

Kohaliku omaalgatuse programmi seekordsesse vooru laekus maakonnast 35 taotlust, toetust sai kaheksa.

Saadud toetused eurodes (ümardatult)

Piirsalu külaselts 4000 (rahvamaja fassaadi puhastamine ja värvimine).

Variku külaselts 4000 (külaplatsile külakiik).

Rälby külaselts 4000 (murutraktor).

Kiideva külaselts 4000 (uus tantsuplats).

Elbiku külaselts 2100 (kogukonna puhkeala kujundamine).

MTÜ Risti Padel 1300 (mitmevõistluse korraldamine).

Saunja külaselts 900 (mälestuste ja fotode kogumine ja neist kogumiku koostamine).

Linnamäe arenguselts 625 (taluturu külmik).

Allikas: Lääne-Nigula vald