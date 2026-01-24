Kultuuripärl on Viivika Orula, elutööpreemia sai Gülnar Murumägi

Viivika Orula (paremal) sai Läänemaa kultuuripärli tiitli. Foto: Juhan Hepner

Neljapäeva õhtul kuulutati Haapsalu kutsehariduskeskuses peetud tseremoonial välja seekordsed sihtasutuse Läänemaa tunnustused ja kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi preemiad.

Kultuurkapitali Läänemaa elutööpreemiat vastu võttes oli ligi 30 aastat Haapsalu kultuurikeskust juhtinud ja mullu novembris pensionile läinud Gülnar Murumägi silmnähtavalt liigutatud.

„Ma ei seisaks siin, kui minu ümber ei oleks läbi nende aastakümnete olnud neid töökaid kultuurikeskuse inimesi,” ütles ta oma kõnes. „Ka kõik linnavalitsuse kultuurinõunikud j