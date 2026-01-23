Kultuurkapitali Läänemaa elutööpreemia sai Gülnar Murumägi

Kuula artiklit, 2 minutit ja 54 sekundit

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 49

Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrup kuuutas neljapäeva õhtul Haapsalu kutsehariduskeskuses välja tänavused tunnustuspreemiad. Elutööpreemia pälvis ligi 30 aastat Haapsalu kultuurikeskust juhtinud Gülnar Murumägi.

Ta on töötanud Haapsalus kultuuriga seotud ametites alates 1980. aastast. Alguses kultuurimälestiste kaitse inspektorina ja seejärel