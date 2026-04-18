Neli sadamat ootavad külastajaid

Taavi Suitsberg avatud Puises Avatud sadamate päeval. Foto Malle-Liisa Raigla

Järgmisel nädalavahetusel toimuval kaheksandal avatud kalasadamate päeval on Läänemaal külastajad oodatud nelja paika: Puise, Dirhami, Topu ja üle aastate ka Nõva sadamasse.

„Pigem teha harvem, aga hästi,” ütles Nõva sadamakapten Aivar Oruste.

Oruste sõnul tuleb tänavu Nõvale palju osalisi: kohal on teadusteater, kalakohvik, kalandustund, aga ka elav muusika, kohaliku kauba laat ja lastele batuut. Kohale on lubanud tulla ka merepääste ja Nõva tuletõrje selts, lisas Oruste.

Ämbritega kala järele

Loomulikult on saadaval ka kala, mille on kalurid samal päeval merest püüdnud. Milline kalasaak järgmisel nädalavahetusel tuleb, Oruste veel prognoosida ei tahtnud. „Ei saa öelda, et kala üldse ei liigu, aga meri on veel külm,” ütles