Vald paneb Nõva sadamaehitusele õla alla

Nõva sadam saab viimases etapis kai otsa 50 meetri pikkuse muuli, mis kaitseb sadamat ilmaolude mõju eest. Foto: Urmas Lauri

Lääne-Nigula volikogu lubas tagada valla eelarvest Nõva sadama kolmanda etapi ehituseks vaja mineva omaosaluse 200 000 eurot.

Sadamaehituse omaosaluse garanteerimise poolt hääletas volikogu ühehäälselt. „See on pikaajalise võla äraõiendamine,” ütles volikogu esimees Mikk Lõhmus. Juba Lääne-Nigula valla ühinemislepingus 2017. aastal oli lubadusena kirjas Nõva sadama rekonstrueerimine.

„Me ei räägi valla raha kasutamisest sadamaehituseks, vaid arvelduskrediiti seniks, kuni krundid saavad müüdud,” ütles Nõva sadamakapten Aivar Oruste Lääne Elule. Ta lisas, et otsusega on kiire, sest raha kasutusaega on juba korra pikendatud ja nüüd peab töö tehtud ole