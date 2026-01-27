Raamatukogu direktoriks pürib 11 inimest

Haapsalu raamatukogu. Foto: Malle-Liisa Raigla

Läänemaa keskraamatukogu direktori kohale on 11 soovijat.

„Paar-kolm nende seast on potentsiaalikad kandidaadid,” ütles Haapsalu aselinnapea Anneli Haabu, kuid lisas, et kuna konkursi tähtaeg oli reedel, pole ta veel jõudnud kõigi avaldustega põhjalikumalt tutvuda.

Direktorit hakkab valima komisjon, kuhu linnavalitsuse esindajate kõrval kuulub ka raamatukogu esindaja. Haabu lootis, et komisjon jõuab selle nädala jooksul avaldused