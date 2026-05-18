Rattaretkelised püstitasid Haeskas maailmarekordi

Foto: Malle-Liisa Raigla

Roheliste rattaretke osalised püstitasid sel nädalavahetusel Haeska linnuvaatlustorni juures omapärase maailmarekordi – kõige rohkem linnuvaatlejaid ühel hektaril.

„Kõik retkelised loomulikult korraga seal kohal ei olnud, nii see ei olegi mõeldud, aga maailmarekordi me püstitasime,“ rääkis MTÜ Roheliste Rattaretked juhatuse liige Rasmus Lahtvee Lääne Elule.

Kokku oli retkel umbes 1500 osalejat. „Kui retke algusaegadel osalesid pigem tudengid ja õpilased, siis praegu on sellest saanud pigem pereüritus. Osalema on oodatud lapsed hetkest, kui rattasõit selgeks saab ja kõik, kellel veel jalad vändata jõuavad,“ selgitas Lahtvee. „Rada on kõigile jõukohane.“

Artikkel jätkub peale reklaami

Ootamatusi Lahtvee sõnul retkel ei esinenud, kõik planeeritu toimis ja ilmaennustus pidas paika. Ka osalejate tagasiside oli positiivne: eriti kiideti rada, mis viis retkelised tutvuma Haapsalu ja Matsalu lahe vahele jäävate pär