Grettel Rodima võitis Eesti noorte meistrivõistlustel kaks pronksmedalit

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Grettel Rodima koos treener Kaja Ladvaga. Foto: erakogu

Rakveres toimunud Eesti noorte kergejõustiku meistrivõistlustel näitasid Haapsalu kergejõustikuklubi noored sportlased head võistlusvormi. Tulemuseks olid kaks pronksmedalit ning mitu isiklikku rekordit.

Kõige põnevamaks kujunes U14 vanuseklassi tüdrukute 100 meetri jooks, kus alles 12-aastane Grettel Rodima võistles endast aasta vanemate sportlastega. Eeljooksus püstitas ta isikliku rekordi 13,32 sekundit, mis tagas koha A-finaalis. Finaalis suutis Grettel tulemust veelgi parandada, läbides distantsi ajaga 13,24 ning teenides pronksmedali.

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