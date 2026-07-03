Lääne Elu paberleht laupäeval, 4. juulil

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Nõva tanklat tahab ehitada Alexela
Kütusefirma Alexela oli ainsana huvitatud Nõva sadamasse tankla rajamisest.
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Seitse kultuuritulpa – väike Haapsalu entsüklopeedia
Haapsalu kultuurikilomeetrit tähistavad üle kahe meetri kõrgused infotulbad mõjuvad seitsmekesi kokku nagu väike entsüklopeedia keset linna.
Toomas Unt: mees, kes ei karda ennast proovile panna
Nõva kandis elav Toomas Unt on läbinud mitu korda üle 200kilomeetrise jooksudistantsi ja ütleb, et ultrajooksus on vaimne ja emotsionaalne pingutus suurem kui füüsiline.
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