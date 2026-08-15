Uue ärihoone detailplaneering liigub edasi

Tamme ja Kastani tänava ristmikule plaanitava ärihoone detailplaneering on jõudnud avalikustamiseni. Millal uut hoonet ehitama hakatakse, pole veel teada.

Kuu lõpuni on Tamme 23a detailplaneering avalikul väljapanekul, kus kõik soovijad saavad esitada arvamusi.

Avalikul väljapanekul olevat detailplaneeringut on varasemaga võrreldes muudetud. Kevadel protestisid naabrid nii selle vastu, et arendaja soovib ehitada kinnistule toidupoodi kui ka selle vastu, et parkimiskohad on plaanitud kõrvalkinnistutele.

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Kinnistu omaniku OÜ Läänemaa Invest üks omanikk