Advokaat: planeerimisalased otsused peavad põhinema sisulistel kaalutlustel, mitte poliitilisel meeleolul

Sandra Kaas. Foto Mana Kaasik

Riigikohus tegi hiljuti märgilise lahendi, milles annab olulisi juhiseid arendajatele ja kohalikele omavalitsustele nii arendajate soovitud detailplaneeringute kehtestamata jätmisel kui vanade detailplaneeringute kehtetuks tunnistamisel.

Vaidluses kinnisvaraarendajat esindanud advokaadibüroo RASK planeeringute valdkonna kaasjuht Sandra Kaas selgitab otsuse tagamaid.

Tihedama asustusega piirkondades on kinnistute arendamiseks üldjuhul vajalik detailplaneering. Kehtestatud detailplaneering annab õiguse ja aluse projekteerida oma kinnistule ehitusloakohustuslikke hooneid ja neid teenindavaid rajatisi. Samas seab detailplaneering ehitus- ja maakasutuspiirangud naabrite ja avalikkuse huvide kaitseks.

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Detailplaneeringute kehtestamise arv käib üldjuhul ühte sammu majanduse käekäiguga. Näiteks kehtestati uuselamualade detailplaneeringuid väga palju aastatel 2005–2007 ülemaailmse