Marienholmi teist etappi hakkab ehitama Grand Ehitus

Kuula artiklit, 3 minutit ja 1 sekundit 0:00 / 3:1

Marienholmi ehituse teine etapp. Eskiis Scandium

Haapsalu mereäärse Marienholmi elukeskkonna arendus jõuab järgmise verstapostini – Scandium Kinnisvara valis teise etapi ehitajaks Grand Ehitus OÜ ja ehitus algab juba juulis.

Uus etapp valmib 2027. aasta suvel ja toob Marienholmi poolsaarele 25 uut mereäärset kodu ja pargiala. Investeeringu suurus on 8 miljonit eurot.

Scandium Kinnisvara juhatuse liikme Maido Lüiste sõnul kinnitab teise etapi käivitamine, et huvi kvaliteetsete mereäärsete kodude vastu püsib tugev ka tänases turuolukorras.

„Marienholmi esimene etapp ületas meie ootusi. Tänaseks on enamik 50 valminud korterist leidnud omaniku ning müügis on veel vaid viimased näidiskorteritena sisustatud mereäärsed kodud. See annab kindluse jätkata kogu poolsaare arendamist vastavalt algsele visioonile,“ ütles Lüi

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!