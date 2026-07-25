Marienholmi tipp on autodele suletud

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Seoses Marienholmi elamuarenduse teise etapi ehitustöödega ei ole poolsaare tippu enam võimalik autoga sõita, teatas arendaja Scandium Kinnisvara AS.

„Teekond poolsaare tippu on kuni kevadeni ehitustööde tõttu aiaga piiratud ja autodele suletud,” ütles ettevõtte kommunikatsiooniosakonna juht Grete Lüiste.

„Soovijail on võimalik ehitusaedade kõrvalt endiselt tippu jalutada. Arendaja hooldab looduslikku jalgteed piki ehitusaedade vasakut äärt regulaarselt, et läbipääsu pakkuda, kuid jalutuskäik toimub jalutajate omal vastutusel,” lisas ta.

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Külastajail on võimalik Lüiste sõnul jätta sõiduk Tiny Marienholmi minimajade parklasse poolsaare keskosas ja sealt edasi jalutada.