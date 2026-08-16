TuviMäruliHärrad said festivalilt kaks preemiat

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27. Eesti rahvamuusikatöötluse festivalil said Haapsalu ansambel Tuvimärulihärrad noortepreemia ja Viljandi pärimismuusikafestivali eripreemia.

„Sarmikas esitus, võluv ühine muusikaline dünaamika, hea ansamblitunnetus ning oma instrumentide suurepärane valdamine andsid võimaluse olemasoleva pillide kooseisu võimalused meisterlikult ära kasutada,” kirjeldas ž