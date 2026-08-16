TuviMäruliHärrad said festivalilt kaks preemiat

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

TuviMäruliHärrad. Foto: Harri A. Sundell
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TuviMäruliHärrad. Foto: Harri A. Sundell

27. Eesti rahvamuusikatöötluse festivalil said Haapsalu ansambel Tuvimärulihärrad noortepreemia ja Viljandi pärimismuusikafestivali eripreemia.

„Sarmikas esitus, võluv ühine muusikaline dünaamika, hea ansamblitunnetus ning oma instrumentide suurepärane valdamine andsid võimaluse olemasoleva pillide kooseisu  võimalused meisterlikult ära kasutada,” kirjeldas ž

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