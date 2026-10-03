Rannavaip sõitis Leetu näitusele

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Rannarootsi muuseumi neljapäevamemmed ja Rootsis elavad eestirootslased on tikkinud algsele vaibale viiemeetrise järje, mis jutustab eestirootslaste saatusest pärast II maailmasõda mõlemal pool Läänemerd. Foto: Kaire Reiljan
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Rannavaiba koopia Haapsalu rannarootsi muuseumi seinal. Foto Kaire Reiljan

Rannarootsi muuseumi pere sõitis koos rannavaiba koopiaga neljapäeval Leedu pealinna, et panna vaip Vilniuse vanalinnas asuvas Adomas Mickevičiuse nimelises raamatukogus kaheks nädalaks näitusele.

Rannarootsi muuseumi direktori Ülo Kalmu sõnul on näitusele kaasa võetud ainult rannavaiba järg ehk Eestis ja Rootsis tikitud viie meetri pikkuse vaiba koopia. „Pakkusime küll, et võtame kõik 30 meetrit kaasa, aga saan aru, et nii pikk vaip ei oleks ära mahtunud,” rääkis ta.

Näituse Leedu-poolne korraldaja on Leedu eestlaste seltsi esimees Liia Urman, kellega Kalm kohtus mullu kultuuriministeeriumi väikerahvaste delegatsiooniga Vilniuses käies. „Suvel võttis Liia ühendust ja pakkus, et võiks Vilniuses näituse avada,” rääkis Kalm.

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Lisaks rannavaibale võttis muuseum Vilniusesse kaasa ka mõ

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