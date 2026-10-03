Päikesejänku päästab toitu

Haapsalu vanalinna lasteaedade Päikesejänku majas on toidukapp, mille peamine eesmärk on vähendada raiskamist.

Samas on see peredele ka hea võimalus pärast pikka tööpäeva kiirelt lasteaiast tervislik söök kaasa haarata. Toidukapi idee tekkis Päikesejänku maja kokal Marika Värvil eelmise õppeaasta alguses, kuna lasteaias jääb sageli järele puhast ja puutumata sööki.

„Oleme oma menüü ja toidu üle uhked, sest lasteaias pakutav on väga maitsev, tervislik, heast toorainest ja kvaliteetne. Sellist toitu ära visata on äärmiselt kahju,” selgitas lasteaia direktor Triin Treier Lääne Elule.

Artikkel jätkub peale reklaami

Mais alustati toidukapi ettevalmistustöödega. „Mõtlesime läbi, kuidas korraldada taara ringlus, seadsime paika toimiva külmkapi, rääkisime läbi kapi kasutamise ning mõtlesime läbi ka riskid. Tutvustasime mõtet ka hoolekogule ning neilt tuli väga positiivne vastukaja,” lisas Treier.

Toidukapp toimib