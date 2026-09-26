Haapsalu lasteaiaõpetajad tutvusid Fääri saartega

Haapsalu Tõrukese lasteaia õpetajad käisid septembri alguses tutvumas, kuidas käib töö lastega Fääri saartel, ja tõid reisilt kaasa mõtte, et lapsi tuleb rohkem usaldada.

Reis oli osa Nordplusi õpirändest, mis käsitleb elu vee lähedal Fääri saartel, Eestis, Lätis ja Leedus. „Seal pole mitte ainult lasteaia elu veega seotud, vaid kogu saare elu on veega seotud,” ütles Haapsalu vanalinna lasteaedade direktor Triin Treier.

Haapsalust käisid lisaks Treierile saareelu ja lasteaiaga tutvumas Tõrukese lasteaia õpetajad Gerti Sild ja Everin Luik.

Fääri saarte kohta jagus õpetajail vaid kiidusõnu: lisaks imetlusväärsele loodusele oli seal kokkuhoidev ja lahke kogukond. Lasteaednikud tõid välja, et nende saabumiseks olid lapsed joonistanud Eesti lipud ja selgeks õppinud: „Tere!”

Treieri sõnul on sealsel lasteaial on palju otsustusõigust, vabadust, usaldust ja iseseisvust. „Need samad märksõnad korduv