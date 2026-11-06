Peeter Vikman asus naabermaakonnas tööle

Haapsalu volikogu liige ning planeeringu- ja kommunaalkomisjoni esimees Peeter Vikman asus tööle Hiiumaa vallas sealse lasteaia projektijuhina.

„Soovin anda oma panuse, et Kärdla uus lasteaed saaks just selline, nagu lapsed ja töötajad vajavad ning soovivad,” vahendas Hiiumaa vald Vikmani sõnu. Vikmani hinnangul tuleks vaadata juba Eestis valminud lasteaeda ehitusi ja parima tulemuse saamiseks nend