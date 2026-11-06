Kaisa Valm on IT-juhi nominent

Eesti parima IT-juhi konkursil pälvis nominatsiooni Vormsi senine kommunikatsioonispetsialist Kaisa Valm.

„Võttis sõnatuks, see oli suur üllatus, et nii väikeseid kohti märgatakse,” ütles Valm.

Valm sai nominatsiooni Vormsi vallavalitsuse digitaalse muutmise eest. Piiratud ressurssidega muutis ta väikesaare omavalitsuse turvaliseks, kaasaegseks ja terviklikku infoturvet rakendavaks organisatsiooniks.

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„Valla digitaliseerimise elluviimine ja Eesti infoturbe arendamine nullist,” loetles ka Valm. Ta lisas, et ei võta kogu arendamise au endale, vaid tegemist oli siiski meeskonnatööga.

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