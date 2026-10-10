Haapsalu sai Vormsilt uue kommunikatsioonijuhi

Haapsalu linnavalitsuse kommunikatsiooni- ja turundusspetsialistina alustab 26. oktoobril seni Vormsi valla kommunikatsiooni ja kriisivalmiduse eest vastutanud Kaisa Valm.

Haapsalu aselinnapea Anneli Haabu sõnul oli konkurents tugev ning kandidaate tase nii kommunikatsiooni kui ka turundusoskuste poolest kõrge.

„Kaisa kasuks rääkis lisaks headele oskustele tema senine töökogemus just kohaliku omavalitsuse kommunikatsiooni ja turunduse korraldamisel, omavalitsuse tööprotsesside ja süsteemide tundmine ning praktiline kogemus ülesehitamisel,” kommenteeris