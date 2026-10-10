Gripivaktsiin jõuab tänavu hiljem

Tänavu saabuvad gripivaktsiinid Eestisse tavapärasest hiljem, tõenäoliselt alles kuu lõpus.

„Kui gripp jõuab enne kohale kui vaktsiinid, on halvasti,” ütles Haapsalu perearst Helle Saarsoo. Praegu Lääne Eluga suhelnud perearstide kinnitusel veel grippi diagnoositud pole.

Esimene tarne gripivaktsiine jõuab Eestisse oktoobri lõpus, teine kogus novembri keskpaigas ja kolmas jaanuaris. „Sellest läheb veel kaks-kolm nädalat, et vaktsiin toimima hakkaks,” ütles Saarsoo.

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Seega tekib esimestel vaktsiini saanutel kaitse alles novembri teises pooles. Saarsoo sõnul tähendab see, et kui haigus hakkab varem levima, tuleb rohkem ja raskemalt haigestumisi ning v