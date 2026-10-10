Haapsalu kaubamajas harjutatakse varjumist

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14. oktoobril, ohuteavituse päeval, harjutavad päästeameti ja Eesti Punase Risti Läänemaa seltsiga varjumist Haapsalu kaubamajas tarbijate ühistu ja kaupluste töötajad. Kell 10 algavast õppusest saavad osa võtta ka ostukeskuses viibivad külastajad.

Kell 10 kõlab kaubamajas sireen ning antakse märguanne varjumiseks. Külastajad suunatakse maja all asuvasse avalikku varjumiskohta, kuhu mahub umbes 160 inimest. Töötajad suunduvad oma töökohtade varjumiskohtadesse. Õppuse ajal on kauplustes teenindus lühiajaliselt peatatud. Õppus kestab ligi 20 minutit, pärast