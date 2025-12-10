Ohuteavituse testil toimisid kõik kanalid 

Kuula artiklit, 2 minutit ja 29 sekundit 0:00 / 2:29

Päästeamet testis täna koos partneritega üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-ALARM. Selle käigus käivitati pärastlõunal sireenivõrgustik, saadeti teavitused Eesti äppi ja „Ole valmis!“ mobiilirakendusse ning näidati ohuteavituse tekstiribasid ERRi kanalites.

Eelteavitus algas lõuna paiku, mil hakati inimestele saatma SMS-sõnumeid testi toimumisest. Umbes poole tunni jooksul jõudis eelinfo miljoni seadmeni. SMS-i kasutati seekord vaid eelteavituse kanalina ning testi ajal uut sõnumit eraldi välja ei saadetud.

Tänase testi peamine eesmärk oli hinnata sireenivõrgustiku toimimist. Testiga kontrolliti, kas suve jooksul välja vahetatud elektroonika ning muude parandustööde järel töötab sireenivõrgustik soovitud viisil. Kuues Eesti linnas viidi läbi ka helitugevuse mõõtmised, et analüüsida kas sireenivõrgustik vajab tihendamist või muutmist.

Sireenid käivitati kell 15.00 ja esialgsetel andmetel käivitusid kõik sireenipostid Eestis sekunditega ja ette nähtud helitugevusel. Testimise käigus viidi läbi helimõõtmisi, mille analüüsimise tulemusena saab päästeamet koostöös SMIT-iga hinnata, kas sireenivõrgustik vajab tihendamist.

Testi raames edastati ohuteavitus ka Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) Eesti äppi ja Naiskodukaitse loodud „Ole valmis!“ mobiilirakendusse. Äppidest teavituse saamise eeldus oli, et inimene on ühe või mõlemad rakendused endale alla laadinud ning lubanud neil telefonis teavituste saatmise.

Eesti äppi on tänaseks alla laadinud ligi 183 000 inimest. Esmastel andmetel jõudis ohuteavitus 155 000 seadmesse. “Ole valmis!” äpil on aastate lõikes kokku 168 000 allalaadimist. Mõlema äpi kaudu jõudis testteavitus kasutajateni kiiresti, lõplikud numbrid on veel täpsustamisel.

Üleriigilise testi teavitus edastati ka ERR-i kanalitesse ning ribateksti sai näha ETV, ETV+ telekanalitelt, ERR.ee veebilehel ning ERRi uudisteäpis.

Päästeamet palub kõigil anda EE-ALARM testi kohta oma tagasiside veebilehel kriis.ee. Tagasisidet on võimalik kõigil anda nädala lõpuni.

Sarnaselt teistele Euroopa riikidele hakkab ka Eesti regulaarselt oma ohuteavituse süsteemi testima. Järgmine suur EE-ALARMi test on planeeritud kevadesse.