Eesti äpp testib uuesti ohuteavituse saatmise funktsiooni

Teisipäeval, 28. oktoobril 2025 kell 11.30 testitakse üle riigi äppide ohuteavitust. Koostöös päästeametiga saadetakse testteavitused välja Eesti äpi ja „Ole valmis!” mobiilirakenduste kaudu. Testimise eesmärk on kontrollida äppide toimimist riikliku ohuteavitussüsteemi osana.

„Ohuteavituste edastamist tuleb aeg-ajalt testida, et näha, kuidas info kasutajateni jõuab ja millised järeldused sellest teha saab. Test annab inimestele kogemuse, kuidas teavitus seadmesse jõuab, ning meile väärtusliku tagasiside süsteemi toimimise kohta. Samuti saavad kasutajad kontrollida, kas nende seadetes on teavitused lubatud. Seekord keskendume testimisel sellele, et teavitused jõuaksid võimalikult paljude äpi kasutajateni,” rääkis riigi infosüsteemi ameti peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal Taavi Ploompuu.

Eesti äpi kaudu saad ohuteavituse juhul, kui sul on äpp alla laaditud ning teavitused on mobiilseadmes lubatud. Äpi toimimiseks on vajalik internetiühendus.

Ohuteavituste funktsioon asub Eesti äpi rakenduses “Elanikkonnakaitse” teenuste plokis ning ohuteavituste seadistamiseks tuleb avada rakenduse menüüst paremas ülanurgas olev kasutajaikoon, avada “Seaded” ning seejärel “Ohuteavituste seaded”. Võimalik on valida, kas soovid teavitusi kõikide maakondade kohta või valikuliste maakondade ulatuses. Ohuteavitusi saab nii sisselogitud kui ka sisselogimata (avakuval oled valinud “Jätkan külalisena“) vaates.

Rohkem infot ohuteavituse testimise kohta leiab veebilehelt kriis.ee.

Eesti äpp on riiklik mobiilirakendus, mis võimaldab oma telefonis mugavalt ja turvaliselt kasutada erinevaid riiklikke teenuseid ning vaadata isikut tõendavate dokumentide andmeid. Tänaseks on äpi alla laadinud ligi 154 000 inimest.