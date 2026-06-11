Erkki Bahovski: Venemaa alandused Ukraina sõjas

Erkki Bahovski. Foto: erakogu

Viimase 30 päeva jooksul on Ukraina Venemaad korralikult kaks korda alandanud.

Esimene kord juhtus 9. mail, nn Vene võidupäeval, mil Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et ei kavatse Vene võiduparaadi droonidega rünnata. Sõnaga, Zelenskõi andis justkui loa paraadi toimumiseks. Paraadil endal ei demonstreeritud ka tavapärast sõjatehnikat: Venemaa oli n-ö võidusära kõvasti kokku tõmmanud. Ajaloost meenub oktoobrirevolutsiooni paraad Moskvas 7. novembril 1941, mil paraadist osavõtjad otse rindele marssisid. Sellest vaimust pole 2026. aastaks midagi alles ja arvestades, et Venemaal on 9. mai jõudnud sisuliselt religioosse püha staatusse, võis alandustunne olla ikka väga suur.

Teine alandus tabas Venemaad juuni algul, mil Ukraina ründas droonidega Peterburis asuvat naftaterminali ja Kroonlinnas asuvaid sõjalisi sihtmärke. Et samal ajal algas Peterburi majandusfoorum, mida Kreml on üritanud maailmale maha müüa kui „Vene Davosi” ja et naftaterminalist tõusev suits oli näha ka foorumi külalistele, oli alandus ilmne. Ja Venemaa majandusel ei lähe just kõige paremini – r