Juhtkiri: ettevõtlikkus valla

Illustratsioon: Karel Rahu

Täna kirjutab Lääne Elu kahest poisist, kes on otsustanud suve aktiivselt veeta ja endale autode pesemisega taskuraha teenida. Poiste ettevõtlikkus väärib vaid kiidusõnu. Üks maailma rikkamaid inimesi Warren Buffett alustas oma ärimehekarjääri golfiplatsi tiikidest sinna lennanud palle välja õngitsedes ja neid müües ning ajalehti jalgrattaga laiali vedades. Ning vaat kuhu välja jõudis.

Muidugi ei piisa ainult pealehakkamisest, sest ettevõtluses on nüansse väga palju. Vara ärkamine, kulu ja tulu arvestus, hinnakujundus, tööajast kinnipidamine, maksude maksmine ning kõik muu, mis paljud t