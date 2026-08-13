Juhtkiri: mäng on väikese inimese töö

Läänemaa lasteaiad loovad riburada kolahoove. Ilmselt on lasteaednikud aru saanud, et klassikalised mänguväljakud oma kiikede ja värviliste liumägedega on kahtlemata toredad, kuid kolahoovid pakuvad hoopis põnevamaid võimalusi. Kogenematule silmale võib kolahoov mõjuda ehitusprahina õue nurgas, kuid tegelikult on see läbimõeldud keskkond, mis toetab laste vaba mängu ja loomingulisust.

Sealt leiab päris tööriistu, kaablirulle, puitlaudu ja torusid, kaubaaluseid ja autorehve. Nagu ütles vanalinna lasteaedade direktor Triin Treier, võib üks puitlaud olla kolahoovis täna piraadilaeva sild, homme tasakaalupoom ja ülehomme hoopis poelett. Kui liumägi on ikka