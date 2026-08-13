Lihula ja Virtsu õhuliin maksis ligi kaheksa miljonit

Tänavu suvel sai Eesti elektri põhivõrku haldav Elering ühele poole 22 kilomeetri pikkuse Lihula–Virtsu õhuliini uuendamisega, mis võttis aega kolm aastat ja maksis kokku ligi kaheksa miljonit eurot.

Eleringi kommunikatsioonispetsialist Kätlin Klemmer ütles Lääne Elule, et Lihula ja Virtsu vahel olnud vana elektriliin oli ehitatud üle 60 aasta tagasi ning selle põhikomponendid olid jõudnud oma kasutusea lõppu.

„Aastate jooksul oli liinil olnud ka rikkeid, mis kahjustasid juhtmeid. Et vältida võimalikke katkestusi ja tagada elektrivõrgu ohutu töö, tu