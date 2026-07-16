Elering ei lubanud Hara sadama süvendamist

Hara sadama laevatee. Juhan Hepner

Noarootsi osavallakogu esimees Aivo Hirmo saatis plaanitava EstLink 3 merekaabli kohta juunis Eleringile ettepaneku, et tasakaalu leidmiseks arendaja ja kogukonna vahel võiks Elering süvendada kaabli paigaldamise käigus Hara sadama laevatee. Kaabel peaks maabuma Lääne-Nigula vallas.

Eleringi projektijuhtimise koordinaatori Brenda Penti juulis tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ametile edastatud KMH programmi arvamuste ülevaates märgiti, et Elering seda siiski lubada ei saa.

„Elering ei saa endale võtta kohustust süvendada Hara sadama laevateed. Eleringil on EstLink3 merekaablite projektis kohustus tagada, et kaablite paigaldamisel merepõhja ei halveneks Hara lahe, sealhulgas Hara sadama laevatee olukord ning kui see tähendab, et vaja on süvendada Hara sadama juurdepääsu, siis seda ka tehakse,” vastati osavallakogu ettepanekule.

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Lisaks soovis Hirmo osavallakogu nimel, et täpsustatakse kalapüügi võimalusi kaablite kaitsevööndis ning kaardistatakse ja säilitatakse kaablikoridoris asuvad laevavrakid, mida võimalusel eksponeeritaks rannarootsi kultuuripärandina.