Pärandsortide otsijad leidsid Läänemaalt küüslauku

Põliste taimede ja loomadega tegeleva MTÜ Maadjas liige, soomerootslane ja Häme ülikooli õppejõud Annika Michelson (paremal) seirab Heiki Ütsku kasvatatud küüslauku. Kaire Reiljan

Teisipäeva pärastlõunal tõmbas Rõude küüslaugukasvataja Heiki Ütsik paar-kolm mugulat mullast välja ja andis pärandsortide inventeerijaile uurimiseks-säilitamiseks üle.

Rõudest reisivad küüslaugud Tartusse maaülikooli küüslaugu-uurija Priit Põldma kätte.

Enne, kui Ütsik need maast üles tõmbas, oli maaelu teadmuskeskuse juhataja Külli Annamaa neid kui pärandsorti tungivalt endale palunud. Et Jõgeval asuvas geeni- ehk seemnepangas küüslauku säilitada ei saa, lähevadki need maaülikooli.

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Küll aga jõuavad seemnepanka Lääne- ja Raplamaa piiri pealt avastatud üle saja aastased aedoad – samuti pärandsort, mida ühes ja samas talus on kasvatatud 1920. aastatest peale. „Mõelda, mis kõik on alles,” ütles põliste taimede ja loomadega tegeleva MTÜ Maadjas liige, soomerootslane ja Häme ülikooli õppejõud Annika Michelson.

Aastanorm käes

Sel nädalal Läänemaal aiamaid ja taluhoove inventeerinud Michelson ja Annamaa võisid käiku eduk