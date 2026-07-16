Evecon loodab tuleval aastal alustada Lääneranna tuulepargi ehitamist

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Energiaettevõtte Evecon tegevjuht Karl-Joonatan Kvell ütles Lääne Elule, et kui Lääneranna tuuleparkide eriplaneeringu kehtestamine ja järgnev projekteerimistingimuste ja ehitusloa menetlus läheb plaanipäraselt, tahaks Evecon alustada Vatla, Kiska ja Paatsalu kandis tuulepargi ehitusega 2027. aastal.

Park võiks Kvelli sõnul sel juhul valmis saada kaks aastat hiljem ehk 2029. aastal.

Lääneranna vallavalitsus teatas möödunud nädalal, et valla tuuleparkide eriplaneeringu alade 3 ja 3b ehk Vatla, Kiska ja Paatsalu piirkonda puudutav detailne lahendus on koostatud ja läheb 30. juulist kuuks ajaks avalikule väljapanekule.

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Kavandatud tuulikute kogukõrgus koos laba ja vundamendiga oleks sellel alal kuni 288 meetrit. Detailse lahenduse koostamise käigus vähendati alal tuulikute arvu aga kahekümnelt neljateistkümneni.

Tuulikute arvu vähendamise põhjus oli keskkonnaameti seisukoht, et kahek