Vormsi vallavanem: Eesti riigil on suur töö tegemata

Meremeeste streigi oht tõi esile kitsaskoha: väikesaare ja mandri vaheline laevaühendus ei ole Eesti seaduste järgi elutähtis teenus.

Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu (EMSA) ja Vormsi laevaliinil sõitva Kihnu Veeteede vaheline töötüli kollektiivlepingu ja palgatõusu teemal ei leidnud möödunud nädalal lahendust ka riikliku lepitaja vahendusel. EMSA esimees Jüri Lember ütles siis Lääne Elule, et nad jätkavad läbirääkimisi Kihnu Veeteedega omal käel, aga kui kokkuleppeni ei jõuta, siis pole välistatud pikem streik.

Vormsi vallavanem Tanel Viks rääkis Lääne Elule, et vallavalitsus meremeeste ja laevafirma töötülisse ei sekku ega hakka poolt valima. „Ühest küljest mõistan töötajaid ja teisest küljest ka ettevõtet,” ütles ta. „Minu isiklik suhtumine ametiühingusse kui sellisesse ükskõik millises riigis on aga negatiivne, sest see ei lähe minu maailmavaatega kokku.”

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„Meie Vormsil oleme paraku need, kes tõenäoliselt võivad saada kannatada, aga me ei asu ei ühele ega teisele poolele,” rääkis Viks.

Pole elutähtis teenus

Vallavanem tõstatas küsimuse hoopis riigivõimu tegevusetusest. „Eesti riik peaks siin sekkuma. Teame, et näiteks sadam on elutähtsa teenuse osutaja ja