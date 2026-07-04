Arvustus: Maria ja Ida – Vormsi päikeseuskujad

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Piret Jaaksi uus romaan „Päikeseuskujad” viib lugeja Vormsi saarele seal paarsada aastat tagasi elanud rannarootslastest õdede Maria ja Ida juurde.

Igatahes üks on nüüd selge – kuidas käis (naiste) elu Ussisaarel ühel 1812. aasta (pöördelisel) suvel.

Jaaksi kolmest romaanist kaks – „Taeva tütred” (2023) ja „Päikeseuskujad” (2026) – on ajaloolised. Üks viib lugeja esimese maailmasõja aegsesse Osmanite riiki koos Haapsaluga seotud baltisakslasest misjonäri Hedvig Bülliga. Teine läheb ajas veel sadakond aastat tagasi ning lugeja veedab mõne kuu Maria ja Ida, kahe Ussisaarel elava rannarootslasest õe maailmas.

Ei pea nägema vaeva, et üles luged