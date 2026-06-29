Kolmapäeval on avatud tuletornide päev

Osmussaare tuletorn. Foto: Urmas Lauri

Transpordiamet teatas pressiteate vahendusel, et kolmapäeval, 1. juulil on rahvusvahelise navigatsioonimärkide päeva puhul 13 Eesti tuletorni, millest kümnesse pääseb tasuta. Läänemaa tuletornidest pääseb sellel päeval tasuta Vormsil asuvasse Saxby tuletorni, mis on avatud kella 11–16 ja Osmussaare tuletorni, mis on avatud sõltuvalt huvilistest.

Lisaks pääseb Eestis kolmapäeval tasuta Narva-Jõesuu, Ruhnu, Kõpu, Tahkuna, Vilsandi, Kihnu, Naissaare ja Pakri tuletorni. Tallinna sihi ülemisse tuletorni, mille sissepääs Eestis avatud tuletornidest ainukesena lahendatud automatise