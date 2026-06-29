Veltri tuli Valga triatlonil teiseks, Lehemaa kolmandaks

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Taavi Lehemaa (paremal) teenis vanusegrupis 30-34 pronksmedali. Foto: Malle Elvet

Haapsalust pärit Tartu ülikooli tudeng Hendrik Veltri sai Valga triatlonil üldarvestuses üheksanda koha ja oma vanusegrupis (20-24) teise koha.

Üldkokkuvõttes 29. koha ja oma vanusegrupis (30–34) kolmanda koha sai Läänemaa kestvussportlane Taavi Lehemaa.

21. juunil toimunud Valga triatloni põhidistants oli olümpiadistants ehk 5 km ujumist (Pedeli paisjärves), 40 km rattasõitu ja 10 km jooksu. Kokku ületas lõpujoone 261 triatleeti.

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Hendrik Veltri aeg oli 2.01,42 ja Taavi Lehemaa aeg 2.14,09. Eesti meistreiks tulid meestest Rine