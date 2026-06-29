Lääne-Nigulas sõideti põdrale otsa, Haapsalus sattus hätta lohesurfar

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Päästeautod. Foto: Juhan Hepner

Laupäeva, 27. juuni öösel kell 1.46 teatati põdrale otsasõitmisest Lääne-Nigula vallas Rõuma külas. Põder lendas sõiduauto esiklaasi. Autos oli kaks inimest, kes õnneks vigastada ei saanud.

Päästjad abistasid inimesi, puhastasid tee, lükkasid auto tee äärde ja paigaldasid ohukolmnurga. Kuna Sooniste jahipiirkonnast kedagi kätte saada ei õnnestunud, siis käis looma piinu lõpetamas naaberpiirkonna jahimees.

Laupäeval, 27. juunil kell 14.14 käisid päästjad aitamas naabrite rõdul eelmise päeva õhtust nutvat kassi Haapsalus Lahe tänaval. Teataja sõnul oli loom söömata ja joomata, oma