Lääne Elu paberleht teisipäeval, 30. juunil

Lääne Elu

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Aktivistid tahab Lihula samba uuesti püsti panna

Eesti leegioni sõprade klubi taotleb kohalikult omavalitsuselt luba panna skandaalne Lihula sammas (täpsemalt selle koopia) üles linnaparki vabadussõja ausamba kõrvale.

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Valgete Ööde festival toob Haapsallu romantilise muusika

Valgete Ööde festival toob sel nädalavahetusel Haapsallu tuntud muusikakollektiive, põnevaid kooslusi ja romantilist suveõhtuisse sobivat muusikat.

Triin Kuusik võitis laskmises Eesti meistritiitli

Haapsalu laskur Triin Kuusik teenis nädalavahetusel Elvas laskmise täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel spordipüstoli arvestuses kuldmedali ja tuli kiirlaskmises ringmärki hõbedale.

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