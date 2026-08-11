Taebla kabelapsed võistlesid Eesti koondises

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Augusti esimesel nädalal peeti Tallinnas Euroopa noorte meistrivõistlusi 100 ruudu kabes.
Eesti koondise koosseisus osalesid ka Viive Pärna juhendatavad Taebla kooli noored kabetajad – Emily Tralla, Kreete Kulbok, Kertu Rohtla, Maibel Ollema ja Karl Rohtla.
Võisteldi nii kiir- kui ka välkturniiril. Võitluspäevad olid pikad ja väsitavad, aga õpilased olid vaprad.
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Euroopa tippudega koos võistelda on ikka uhke tunne ja saadud kogemused pole mõõdetavad.
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