Haapsalu volinik juhib maailma kabetajaid

Kuula artiklit, 0 minutit ja 55 sekundit
0:00 / 0:55
Tulevane Haapsalu volikogu liige ja Keskerakonna Haapsalu linnapea kandidaat Janek Mäggi valiti pühapäeval Türgis teist korda maailma kabeföderatsiooni presidendiks.
„Võitsin just praegu Türgis Antalyas maailma kabeföderatsiooni FMJD presidendi valimised 27 häälega lätlase Vladislavs Vesperise 15 vastu. Suur tänu usalduse eest,” kirjutas Mäggi pühapäeval ühismeedias.
Mäggi ametiaeg kestab neli aastat ehk 2029. aastani
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam