Haapsalu volinik juhib maailma kabetajaid

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Kuula artiklit, 0 minutit ja 55 sekundit
0:00 / 0:55
Janek Mäggi. Foto: Juhan Hepner

Tulevane Haapsalu volikogu liige ja Keskerakonna Haapsalu linnapea kandidaat Janek Mäggi valiti pühapäeval Türgis teist korda maailma kabeföderatsiooni presidendiks.

„Võitsin just praegu Türgis Antalyas maailma kabeföderatsiooni FMJD presidendi valimised 27 häälega lätlase Vladislavs Vesperise 15 vastu. Suur tänu usalduse eest,” kirjutas Mäggi pühapäeval ühismeedias.

Mäggi ametiaeg kestab neli aastat ehk 2029. aastani

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT