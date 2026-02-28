Haapsalu volinik hakkab juhtima rahvusvahelisi mõttemänge

Haapsalu volikogu liige Janek Mäggi juhib nii maailma kabeliitu kui ka nüüd rahvusvahelist mõttemängude assotsiatsiooni. Foto: Malle-Liisa Raigla

Rahvusvahelise Mõttemängude Assotsiatsiooni (IMSA) üldkoosolek kinnitas Maailma Kabeföderatsiooni (FMJD) presidendi ja Haapsalu volikogu liikme Janek Mäggi organisatsiooni asepresidendiks.

„Minu eesmärk asepresidendina on tugevdada mõttemängude rolli globaalses spordisüsteemis. Tegemist ei ole enam pelgalt hobidega, vaid kõrge professionaalsuse ja tugeva konkurentsiga tippspordialadega. IMSA peab olema sild, mis viib mõttemängud veelgi lähemale olümpiaperele. Eesti jaoks tähendab see roll võimalust osaleda rahvusvaheliste otsuste