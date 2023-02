Valimisdebatt sotsiaalmajas: me ei taha enam sellist riigikogu

Malle-Liisa Raigla fotod

Teisipäeva lõuna ajal pidasid Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimisringkonna esindajad Haapsalu sotsiaalmajas Läänemaa esimest valimisdebatti.

Ehkki plaanitud oli debatt ringkonna esinumbrite vahel, asendas Keskerakonna esinumbrit Jaanus Karilaidu Janek Mäggi ja Isamaa erakonna esinumbrit Mart Maastikku Mikk Lõhmus.

Kohtumise pikkuseks oli plaanitud poolteist tundi, sest Eesti 200 esinumber Kalev Stoicescu, Reformierakonna esinumber Kalle Laanet ja sotsiaaldemokraatliku erakonna esinumber Madis Kallas pidid minema edasi Kuressaares toimuvale debatile. Kallase lahkudes ütles moderaator Märt Treier talle järele: „Kunagi võetakse vastu ka metsanduse arengukava.”

Seda Kallas ei kuulnud, kuid kuulis teda asendama asunud Neeme Suur: „Me saame sellest rääkida.” Metsandusest siiski rääkima ei hakatud, sest debatt oli plaanitud sotsiaalteemadel. Debati korraldas Läänemaa invaühing, mille liikmetele on just sotsiaalteemad kõige olulisemad. Enne debati algust tunnistasid esinumbrid küll omavahelises vestluses, et sotsiaalteemad on neile võõrad. Aga juttu tuli ka julgeolekust ja omavalitsuste rahastamisest.

Debati lõpu eel solvus EKRE esinumber Helle-Moonika Helme Treieri peale ja soovis samuti lahkuda.

