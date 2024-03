Kaja Kallas sotsiaalmeedias: Haapsalu raudtee ehitamise plaan ei ole jõus

Peaminister Kaja Kallas kirjutas pühapäeval X-is (endise nimega Twitter), et Haapsalu raudtee ehitamise plaan ei ole jõus. Regionaalminister Madis Kallase sõnul aga jätkuvad ehituseks ettevalmistavad tööd, vahendas ERR.

ERR-i päringule, kas peaministri kommentaarist võib järeldada, et Haapsalu raudteed ei ehitata, vastas regionaalminister Madis Kallas, et raudtee väljaehitamine on regionaalpoliitiliselt väga oluline ning selleks käivad ettevalmistused. „Lõplik rahastus on veel otsustamata, samas on ettevalmistavad tööd jätkunud,” ütles regionaalminister Madis Kallas. Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu sõnul ei ole hetkeseisuga tehtud otsust Haapsalu raudtee ehitusega jätkata ning selleks ei ole eelarvelisi vahendeid ette nähtud.

Varem on regionaalminister Kallas öelnud, et Haapsalu raudtee lõik Turbast kuni Ristini on liikuvusreformi investeeringute kavas sees. Kava kinnitab valitsus kuu lõpus.

Kogu raudtee Turbast Rohukülani on projekteeritud ja ehitusloa saanud. Turba-Risti lõigul käivad raadamistööd.