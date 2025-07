Sündimus väheneb kiiresti

Esimesel poolaastal registreeriti Läänemaal 56 lapse sünd. Seda on 14 võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal ja 41 võrra vähem kui viis aastat tagasi.

Kõige rohkem sünde on tänavu Läänemaal registreeritud mais, kui sündis 16 last, kõige vähem aprillis, kui ilmavalgust nägi kaks last. Juunis registreeriti Läänemaal kümne lapse sünd.

Tänavu teises kvartalis sündis Läänemaal kuus last vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Üle Eesti on esimesel poolaastal registreeritud ligi 4500 lapse sünd ja lapsi on sündinud 424