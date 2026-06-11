Läänemaa tüdrukute võistkond osaleb meistrivõistlustel

Foto: Malle-Liisa Raigla

Sel hooajal osaleb Eesti noorte meistrivõistlustel esimest korda Läänemaa jalgpalliklubi tüdrukutest koosnev U11 võiskond.

Klubi on naiste jalgpalli arendamisesse panustanud viimased viis aastat. Ühelt poolt on see seotud kõrgema liiga nõuete täitmisega, sest klubi esindusmeeskond mängis perioodil 2020-2025 esiliiga B tasandil. Teisalt oleme rõõmsad, et Haapsaluga on oma elu sidunud Taeblast pärit ekskoondislane Ulrika Tülp, kes tüdrukute ja naiste treeningud kohalikus klubis enda peale on võtnud.

Ettevalmistused tüdrukute võistkonna väljapanemiseks on kestnud mitu aastat. Kuna tüdruktue treeninggrupides on alati olnud vanuselisi erinevusi, siis on tublimatele siiani leitud võimalus