Galerii: Läänemaa jalgpalliklubi vastastele armu ei andnud

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond sai laupäeval koduväljakul peetud teise liiga 18. mängul teise järjestikuse võidu kui oli FC Kuressaare U21 võistkonnast 6:2 üle.

Mäng algas kohe 7. minutil läänlaste löödud väravast. Esimesena

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