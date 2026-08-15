Galerii: Läänemaa jalgpalliklubi vastastele armu ei andnud

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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond sai laupäeval koduväljakul peetud teise liiga 18. mängul teise järjestikuse võidu kui oli FC Kuressaare U21 võistkonnast 6:2 üle.
Mäng algas kohe 7. minutil läänlaste löödud väravast. Esimesena
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