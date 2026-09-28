Läänemaa jalgpalliklubi sai suure kaotuse

Pühapäeval Tartus peetud jalgpalli II liiga mängus kaotas Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond Tartu JK Welco II-le 5:1.

Mäng algas kahe vastaste löödud väravaga. Mängu 31. minutil sai läänlaste eest mängiv Rodrigo Silva palli väravasse, kuid enne poolajale minekut said vastased veel ühe värava kirja ning poolajale mindi seisul 3:1.

Teisel poolajal said vastased kirja veel kaks väravat.

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„Mängijad mängisid hea mängu ja see oli tasavägine kohtumine. Tulemus ei kajasta tegelikku mängu käiku,” ütles peatreener David Cabildo.

Treeneri sõnul muutus mäng läänlaste jaoks pärast punast kaarti keeruliseks ja lasti endale mitu väravat lüüa. Punase kaar