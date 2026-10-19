Nägemisvaegurite ühing sai 20aastaseks

Lektor Hanna-Brett Lepplaid Psühholppg Hanna-Brett Lepplaid rääkis hea enesetunde loomisest. Foto erakogu Pillimees Ivar-August Kalaus Pillimees Ivar-August Kalaus. Foto erakogu Liikmed hoolekande kohvikus Ühingu liikmed kohvikus ühisel söömaajal. Foto erakogu Artikkel jätkub peale reklaami

Läänemaa nägemisvaegurite ühing tähistas 16. oktoobril Haapsalu hoolekandekeskuses mitut juubelit.

Möödus 20 aastat tollase Lääne-Eesti pimedate ühingu jagunemisest ja Läänemaa nägemisvaegurite ühingu sünnist, 25 aastat kord kuus koos käiva klubi Pääsusilm tegevuse algusest ja 75 aastat tollase Eesti NSV pimedate ühingu Tallinna ajutise osakonna Haapsalu algorganisatsiooni loomisest.

Tähtsa sündmuse päevakava oli mitmekesine. Esmalt pidas psühholoog Hanna-Brett Lepplaid loengu teemal „Hea enesetunde toetamine igapäevaelus“. Hea enesetunde toetamine koosneb füüsilistest, vaimsetest ja sotsiaalsetest tegevustest, mis aitavad hoida tasakaalu ja vähendada stressi. Pikemalt peatus Lepplaid füüsilisel heaolul igapäevaelus, nagu liikumine, tervislik t