Galerii: Sauna Cup tõi Haapsallu sajad veterankorvpallurid

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Nädalavahetusel mängis ligemale 400 veterankorvpallurit taas Sauna CUP karikatele.

Legendaarne korvpalliturniir Sauna Cup toimus tänavu 24 korda ja kandis sel korral, suvel meie hulgast lahkunud turniiri looja Rudolf Lumiste mälestusturniiri nime.

Esimesel turniiril, aastal 2000 lõi Haapsalu gümnaasiumi kitsukeses võimlas ühel väljakul kaasa viis tiimi. Nüüd on juba aastaid kõigus neli väljakut: Wiedemanni spordihoone, Haapsalu spordihoone ja ka U-hall. Võistkondi osales sellel aastal 38.

Turniiri korraldasid Rudolf Lumiste pojad Mirkko ja Ruts, kes oma korraldusti