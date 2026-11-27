Lääne-Nigula vallavoliniku Rein Kruusmaa loodud mittetulundusühing Päriselt Siin tahab 15 aastaks enda kasutusse saada Risti raudteejaama veetorni ja pumbajaama. Neljapäeval oli Lääne-Nigula volikogu ühehäälselt nõus objektid MTÜ-le kasutada anda.

„Probleem on selles, et neil objektidel pole haldajaid,” ütles Kruusmaa ja lisas, et MTÜ eesmärk on vähemaalt raudtee veemajanduse pool ehk veetorn ja pumbajaam lagunemisest päästa.

Lääne-Nigula vald restaureeris Risti veetorni tööstuspärandi säilitamise projekti toel 2018. aastal, pumbajaama aga pole remonditud. „Veetorn tehti korda, aga sisulisi tegevusi tulnud ei ole,” ütles Kruusmaa.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kruusmaa sõnul pole temagi MTÜ-l väga selget plaani, mida veetorni ja pumbajaamaga ette võtta, aga peamine eesmärk on raudtee- ja tööstuspärand säilitada ja seda laiemalt tutvustada. Et pumbajaamas on säilinud vana aurumasin, veepaak ja torustikud, on kaugem unistus aurumasin taas tööle panna.

Kruusmaa sõnul plaanis MTÜ pumbajaama korda tegemiseks